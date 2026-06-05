バスケットボールBリーグ1部（B1）王者の長崎は5日、米国出身のモーディ・マオール監督（40）の退団を発表した。24年から指揮を執り、25〜26年シーズンでリーグ初制覇に導き、最優秀ヘッドコーチ賞に輝いた。長崎によると、マオール氏は今年4月に全米大学選手権を制した強豪のミシガン大でアシスタントコーチに就任した。