ロッテ戦に先発した巨人・井上＝東京ドーム巨人が4連勝。井上が完封目前の九回に2ランを許すも、プロ初完投で5勝目。無四球と制球が安定した。打線は五回に中山の犠飛で先制。六回は佐々木の適時打、中山の3点二塁打などで5点を加えた。ロッテは反撃が遅かった。