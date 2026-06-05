北海道でスルメイカの漁が解禁されましたが、漁の初日に2匹しかとれなかった船があるなど不漁となっています。年々スルメイカの漁獲量が減少する中、いま、別の“あるイカ”に注目が集まっています。■北海道産のスルメイカを仕入れてきた都内の寿司店では…東京・八王子にある寿司店「淳ちゃん寿司」。大将がこだわり抜いた食材で握る寿司が人気です。イカの握りは普段、北海道産のスルメイカを仕入れているといいますが、状況は