元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）が、5日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日＆高嶋ちさ子のザワつく！音楽会合体3時間SP」（後6・50）に出演し、昨年死去した父・長嶋茂雄さんへの思いを語った。父は昨年6月3日に89歳で死去。巨人のV9戦士で、選手、監督としてまばゆい光を放った父と、一茂は常に比較されながらの半生だったという。「こんなことテレビで言ったことないけど、本当に嫌だった。父親と比較される