去年、交際相手の男性と息子3人を殺害したなどとして、容疑者死亡のまま書類送検された当時36歳の母親が、不起訴処分となりました。去年12月、東京・練馬区のマンションで交際相手の27歳の男性を殺害し、クローゼットに遺棄したあと、西東京市の自宅で息子3人を殺害したとして書類送検された当時36歳の母親について、東京地検立川支部は5日付で容疑者死亡のため不起訴処分としました。この事件では、母親は息子3人とともに死亡が確