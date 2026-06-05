鉄道などにうっかり「忘れ物」をしてしまった経験はありませんか?都内だけを見ると2025年、警視庁に届けられた落とし物の数は約450万件と過去最多に！引き取り手のない『忘れ物』がどのように活用されているのか、その舞台裏を探ります。【写真で見る】「大当たり」買い取り業者代表が発見した“忘れ物”現金45億円！都内の落とし物過去最多南波雅俊キャスター:開催中の「鉄道の忘れ物市」にはこんな商品が並んでいました。「ラン