圧倒的な美貌とFカップボディが武器のグラビアアイドルの都丸紗也華さん（29）が、グラビアマガジン『ENTAME 36℃ vol.05』のネット書店限定の「特別版」表紙を飾りました。【写真】美バスト揺れる熱烈スパイク！都丸紗也華さんがビーチバレーに挑戦グラビア活動12年目、常に第一線で走り続けてきた彼女が、無防備で凛とした美しさを披露してくれています。インタビューでは、「“本当の大人”になるライン」と語る30歳の節目を前