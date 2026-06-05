夫婦として長く過ごしているなかで、「もうムリかもしれない」と感じる瞬間があるかもしれません。離婚危機という言葉に不安を覚えつつも、他の家庭がどうなのか気になるママもいるはず。今回は、ママたちのリアルな声から夫婦関係のぐらつきについて考えます。『離婚危機ってあった？みんなあるのかな？』何気ない疑問からはじまった投稿には、ママたちの経験談が寄せられました。そこには、夫婦それぞれのかたちがあるようです