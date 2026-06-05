今年は6月4日に梅雨入りした九州北部。 本格的な大雨シーズンを前に、長崎市の山間部で5日、災害危険箇所の調査が行われました。 県はハザードマップを確認し、防災減災の備えを呼びかけました。 （県長崎振興局砂防課 田川 友和係長） 「危険箇所の調査ということで、よろしくお願いします」 長崎市上戸石町の陣の内川周辺で行われた、土砂災害危険箇所の調査。 県長崎振興局やNPO