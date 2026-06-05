長崎市の長崎電気軌道「石橋停留場」近くで5日、路面電車とタクシーが接触する事故がありました。 タクシーの運転手が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。 (目撃した人) 「目の前で危ないと思ったらぶつかった。ガシャンという心臓に響くような音だった」 事故が起きたのは、長崎市の長崎電気軌道石橋停留場の近くです。 （栗山真乙アナウンサー） 「タクシー