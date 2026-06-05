◇プロ野球セ・パ交流戦ヤクルト−日本ハム(5日、神宮球場)ヤクルトの新守護神・キハダ投手が、来日初ホームランを浴びました。「1-1」の同点で延長11回に突入しているこの試合。マウンドにはキハダ投手があがります。この回の先頭として迎えた日本ハム・水野達稀選手には初球で高めのストレートを投じるも、水野選手は力強く振り抜き確信。打球は高く舞い上がりライトスタンドに飛び込む勝ち越しホームランとなりました。この一