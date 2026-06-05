華やかな装いでNST本社にやって来たのは泡盛の女王・宮下智美さん。 新潟県内のイオンでは、沖縄の名産品を集めた沖縄フェアを開催されていて、6月5日は、沖縄の魅力をPRする泡盛の女王がおすすめの楽しみ方を教えてくれました。 【泡盛の女王宮下智美さん】 「タコライス、沖縄そばが自宅で楽しめるキットや琉球泡盛、お酒もたくさん取りそろえている」 また、新潟市江南区のイオンスタイル新潟亀田インターでは泡盛の