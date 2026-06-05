◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人8ー2ロッテ（5日、東京ドーム）巨人はロッテとの交流戦カード初戦を勝利し、4連勝を飾りました。先発は今季5勝目を目指す井上温大投手。前回登板の5月29日の日本ハム戦では5回86球2失点で4勝目を手にしていました。井上投手は初回から無失点の立ち上がり。1アウトから2番・佐藤都志也選手にエラーで出塁を許すも、続く打者を打ち取り2アウト。4番・山口航輝選手を迎えたところで1塁へけん制し、佐藤選