コシキバータル・カシマエンシスの顎の化石＝2026年、鹿児島県薩摩川内市（同市提供）鹿児島県薩摩川内市や愛媛大は5日、離島の下甑島で見つかった化石を調べた結果、外見がリスに似た新属新種の哺乳類の顎だったと発表した。体長約15〜20センチで、約8千万年前の恐竜時代・後期白亜紀に生息していたとみられる。発見場所の薩摩川内市下甑島鹿島町にちなみ「鹿島町産の甑島の英雄」を意味する「コシキバータル・カシマエンシス」