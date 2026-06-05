俳優の浅野忠信（５２）が５日に都内で行われた映画「モータルコンバット／ネクストラウンド」初日舞台挨拶に出席した。映画は１９９２年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させ続ける伝説的な格闘ゲーム「モータルコンバット」の実写第二作だ。浅野は人間界を守る雷神・ライデンを演じた。魔界から人類を守る人間側の戦士をまとめる役だという。それだけにセリフも多かった。「ここだけの話、僕が一番英語が話せないんですよ