新日本プロレス５日の高崎大会で、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）がＮＥＶＥＲ無差別級王者の成田蓮（２８）へ怒りを爆発させた。ウルフは２月大阪大会で極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」を率いる成田にキャリア初のフォール負けを喫し、ＮＥＶＥＲ王座から陥落。上半期の総決算となる１４日大阪城ホール大会で、リベンジマッチを控えている。この日の大会では矢野通＆田口隆