【その他の画像・動画等を元記事で観る】シンガーソングライター・冨岡 愛の新曲「ジレンマ」が、7月9日(木)より放送開始となるTVアニメ『メビウス・ダスト』EDテーマに決定した。あわせて「ジレンマ」が、アニメ放送前日の7月8日(水)に配信リリースされることも発表された。アニメ『メビウス・ダスト』は、動画工房が制作する初のオリジナル異能バトル作品。隕石の落下から10年後の世界を舞台に、謎の粒子〈メビウス・ダスト〉の