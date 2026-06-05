【モデルプレス＝2026/06/05】AKB48の倉野尾成美・佐藤綺星・八木愛月・伊藤百花が6月5日、東京・秋葉原のAKB48劇場で行われた「AKB48 秋コンサート・コンセプト発表会」に登壇。秋コンサートの詳細と、68thシングルのタイトルを発表した。【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター、黒スーツ＆メガネ姿で印象ガラリ◆AKB48、68thシングルタイトルは「好きish」センターパネルが開き、スーツ姿にメガネをかけた伊藤がステージに