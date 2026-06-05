【モデルプレス＝2026/06/05】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の立花琴未が、「CanCam」8月号（小学館／6月23日発売）より、同誌の専属モデルに加入することが決定した。【写真】ふるっぱー妹グル「優しい表情」甥っ子との2ショット公開◆立花琴未「CanCam」専属モデルに加入TikTok総再生回数43億回突破の『倍倍FIGHT!』をはじめ、ポップで多彩な楽曲で日本列島を席巻する7人組アイドルグループCANDY T