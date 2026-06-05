県が台風６号の農業被害を発表 １億７千万円超える 今週、鹿児島県内に接近した台風6号について、県は5日、農作物や農業施設などへの被害が、1億7740万円に上ったと発表しました。 農作物の被害は奄美群島や熊毛地区などでサトウキビや葉たばこの被害が3330万円と最も大きく、サトイモやニガウリなどの被害が2060万円、奄美大島のパッションフルーツやスモモの被害が1140万円でした。 農業用ハウスや畜産用施設などの被