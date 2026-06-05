（TBS 出水麻衣アナ） 「てん茶」の生産量が増えている理由、その背景にあるのが“世界的な抹茶ブーム″です。抹茶人気の現状や課題も取材してきました。 訪れたのは鹿児島市天文館にある池田選茶堂。鹿児島産の抹茶を楽しめるカフェ兼ティーショップです。 【前編はこちら…】 一杯一杯煎じて…点てたての抹茶 （TBS 出水麻衣アナ）「一番のおすすめは？」 （池田製茶 池田研太社長）「抹茶ラテ飲んでい