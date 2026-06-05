【モデルプレス＝2026/06/05】GENERATIONS（白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、小森隼、佐野玲於、中務裕太）が5日、都内で開催された映画『GENERATIONS “6IX SENSE” LIVE IN CINEMA』プレミア先行上映舞台挨拶に出席。白濱が、人生で一番ダンスを間違えた日を振り返った。【写真】LDH人気グループ、スーツ姿でメンバー集結◆GENERATIONS、6人集合で人見知り発動？本作は、昨年全国8都市14公演を駆け抜けたアリーナツアー「GENERATI