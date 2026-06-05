（TBS 出水麻衣アナ） 2年連続で荒茶生産量日本一に輝いた「かごしま茶」。今年の一番茶の取引価格は去年の2倍以上に高騰しているんですね！そんな日本一躍進の原動力や今後の課題を調査してきました。 かごしま茶の魅力を知るためにまずは、茶畑にむかいます。 Q.鹿児島茶は生産量としては日本一だがイメージは？ （TBS 出水麻衣アナ）「お茶の名産地どこですかと言われたら静岡というのをいう方が多い気がする」