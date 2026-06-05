映画スタジオA24とチャーリーxcx（Charli xcx）がタッグを組んだ最新作『the moment／ザ・モーメント』が、6月5日より渋谷ホワイトシネクイントほか全国の劇場にて順次公開されている。2024年に世界的現象となった『Brat』の熱狂を背景に、ポップスターとしての成功、その裏側にある混乱と違和感をモキュメンタリー形式で描き出す本作。チャーリー自身は、なぜいま”Brat”を終わらせたいと語ったのか。※本記事には映画『the mome