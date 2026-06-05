◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（５日・マツダスタジアム）広島の森浦大輔投手が、救援に失敗した。１点リードの９回に３番手で登板。１安打１死球と犠打で１死二、三塁のピンチを背負い、２４年まで同僚の西川の犠飛で同点に追い付かれた。打線は９回に得点を奪えず、延長１２回に末に敗れた前夜４日の日本ハム戦（マツダ）に続き、２戦連続で延長戦に突入した。１点を追う７回に一度は試合をひっくり返