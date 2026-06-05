◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ８―３ソフトバンク（５日・横浜）６カード連続で初戦黒星となっていたＤｅＮＡは、ソフトバンクに逆転勝ちし、２連勝。５月１２日の中日戦（同）以来となるカード初戦白星となった。１点を追う３回無死一、二塁。大関の初球。外角の１３９キロを牧がとらえバックスクリーン左に運ぶ３ランを放ち逆転に成功した。右手を突き上げダイヤモンドを一周し生還するとおなじみのデスターシ