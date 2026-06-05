◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）巨人の中山礼都外野手が自身最多の５打点と大暴れだ。７―０の８回１死一塁で４番手・益田の１３７キロ変化球を捉え、中越え二塁打。一塁走者の門脇が生還した。５回１死一、三塁の第２打席では、先発・広池の外角１４９キロ直球を振り抜いて先制犠飛を放ち、４月７日以来約２か月ぶりの今季２打点目を挙げた。３―０の６回２死満塁の第３打席で２