21:30 米雇用統計（5月） 予想8.9万人前回11.5万人（非農業部門雇用者数・前月比) 予想4.3%前回4.3%（失業率) 予想0.3%前回0.2%（平均時給・前月比) 予想3.4%前回3.6%（平均時給・前年比) カナダ雇用統計（5月） 予想1.0万人前回-1.77万人（雇用者数・前月比) 予想6.9%前回6.9%（失業率) 22:40 ディングラ英中銀委員、イベント講演 23:00 カナダIvey購買部協会指数（