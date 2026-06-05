ドル円やや下押し、一時１５９．８５レベル＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は一時159.85レベルと、本日の安値を更新した。この局面ではクロス円の上昇にも調整が入っており、円買いの動きとなっている。 USD/JPY159.85EUR/JPY186.07GBP/JPY215.31