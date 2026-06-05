◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（５日・東京ドーム）巨人が４連勝。６回の攻防が勝負の大きなポイントになった。１―０の６回の守備。５回まで無安打投球の先発・井上は連打から１死二、三塁のピンチを招いた。内野は前進守備。打席には試合前の時点で打率パ・リーグ２位の３割４厘の小川。三遊間へのゴロを打たせると、三塁・浦田が左手をめいっぱい伸ばして好捕した。グラブから白球が出かけていたが、