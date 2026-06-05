■これまでのあらすじ妻の実母による片付けの敢行で、新居に居座っていた義母がようやく帰って行った。妻は実母に感謝の気持ちを抱くが、それと同時に複雑な思いもあって…。というのも、実母は片付け術だけでなく、正しい整理整頓にもこだわりのある人だった。私が本当は母を頼りたくなかった理由…。それは母の「正しい」を押し付けられたくなかったからでした。助けてくれているのはわかっているんです。母が正しいことを言って