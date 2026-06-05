◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（５日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が８回にだめ押しの１２号ソロを放った。６―０の８回１死走者なし。益田の１４９キロ直球を捉えると、打球は左翼席に飛び込む１２号ソロとなった。キャベッジは前日４日のオリックス戦でも２回に同点ソロを放っており、これで２試合連続のホームランとなった。