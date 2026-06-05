◇プロ野球セ・パ交流戦中日 1x-0 西武(5日、バンテリンドーム)中日が西武との初戦にサヨナラ勝利。対する先発・郄橋光成投手に8回まで無得点に抑えこまれるも、9回にとらえて勝利しました。両チーム無得点で迎えた9回裏。先頭打者として打席に向かった福永裕基選手は、四球を選び出塁します。さらに村松開人選手が送りバントを決めると、細川成也選手も四球で出塁。1アウト1、2塁としました。続く板山祐太郎選手は空振り