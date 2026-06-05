自民党の政治制度改革本部の総会＝4日、東京・永田町の党本部衆院議員定数削減を巡り、自民党政治制度改革本部の法案策定に向けた「基本的な考え方」案が判明した。衆院議長の下の与野党協議会で選挙制度改革と定数削減を検討し、法施行から1年以内に結論が出なかった場合、比例代表定数を自動的に45削減する内容を明記した。複数の関係者が5日、明らかにした。9日に開く同本部総会で提示する。自民と日本維新の会は昨年の臨時