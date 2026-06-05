◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA 8-3 ソフトバンク(5日、横浜スタジアム)DeNAは先制されるものの、打線がこの日も躍動。牧秀悟選手に逆転3ランが飛び出せば5回には3発が飛び出し8-1と大量リードを奪うと、先発・篠木健太郎投手は7回1失点と好投。リードを最後まで守り切りソフトバンクに勝利しました。先発の篠木健太郎投手は、初回、2回と三者凡退に打ち取り完璧な立ち上がりをみせますが、3回に1点の先制点を献上します。それでも直