◇交流戦巨人8―2ロッテ（2026年6月5日東京D）巨人はロッテに快勝して4連勝。今季最多タイの貯金6とした。巨人の貯金6は今季最長となる7連勝後に試合がなかった5月20日以来16日ぶり。ロッテ戦の勝利は2024年6月6日（東京D）以来729日ぶりで、ロッテ戦の連敗を3で止めた。相手先発右腕・広池に4回まで浦田の1安打に抑えられていた巨人打線だったが、0―0のまま迎えた5回、ついに試合が動く。先頭の5番・岸田が左脇腹