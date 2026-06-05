全日本空輸（全日空、ANA）と日本航空（日航、JAL）の航空機＝4月、羽田空港全日本空輸（ANA）と日本航空（JAL）が、国際線で課す燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）の7、8月発券分を大幅に値上げする方針を固めたことが5日、分かった。5、6月発券分が北米・欧州行きで片道5万6千円とすでに高額だが、さらに引き上げて過去最高を更新する見通しだ。6万円台後半になる可能性がある。中東情勢の悪化で、航空機の燃料価格の高