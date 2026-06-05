◇交流戦ロッテ―巨人（2026年6月5日東京D）ロッテのネフタリ・ソト内野手が今季5号、NPB通算200号本塁打を放った。「5番・一塁」でスタメン出場し、土壇場の9回2死一塁、巨人・井上のプロ初完封を阻止する一撃を左翼スタンドに運んだ。200本塁打は116人目、ロッテでは22年のレアード以来となった。そこまで井上の前に2三振と併殺打といいところがなかった中、0―8で迎えた第4打席。来日9年目、通算3845打席目で左腕のス