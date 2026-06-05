「広島２−２オリックス」（５日、マツダスタジアム）広島が１点リードの九回、同点に追い付かれた。前夜は日本ハムと延長１２回を戦って４時間５１分の激闘の末に敗戦していたが、連夜の悪夢となった。この回から登板した森浦が誤算だった。先頭・来田に左前打を安打を許し、二盗を許す。中川には死球を与えて無死一、二塁とされる。送りバントで１死二、三塁とされ、西川に同点犠飛を許した。後続は断ったが、九回も無得点