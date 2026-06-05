イギリスのキール大学とエクセター大学の研究者からなるチームは、若い赤色矮星（M型星）が自身の周囲を形成・公転する惑星を“飲み込んだ”ことを示す証拠を発見したとする研究成果を発表しました。研究チームの成果をまとめた論文は「王立天文学会月報（MNRAS）」に掲載されています。【▲ 赤色矮星「TRAPPIST-1」を公転する太陽系外惑星のイメージ図（Credit: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)）】リチウムが解き明かす「消えた