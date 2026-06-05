史上最強の日本代表が目指す最高の景色について、あのバットマンに聞きました。ワールドカップ開幕まであと6日。8度目の大舞台に挑む日本が目指すのは…。日本サッカー協会・宮本恒靖会長：優勝を目指すために、選手は簡単じゃないのはわかっているけど覚悟をもってやりたいと言っている。その覚悟を見せてもらいたい。と語るのは日本サッカー協会の宮本恒靖会長（49）です。現役時代にはキャプテンとして、ワールドカップに2大会