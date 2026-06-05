【男子の部決勝最終日】優勝トロフィーを手にする大久保＝相模原ゴルフクラブ・東コース（花輪久写す）ゴルフの県アマチュア選手権２０２６は５日、相模原ゴルフクラブ・東コース（７２３３ヤード、パー７２）で男子の部決勝最終日が行われ、初日首位の大久保海（専修大）が２アンダーの７０ストロークで回り、２位と４打差のトータル１４１で初優勝を飾った。初日は大久保と２打差につけた翁浩宇（横浜）はトータル１４５で