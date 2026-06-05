ニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソンは、「NBAファイナル2026」の舞台で並外れた集中力を見せている。1973年以来となる球団の悲願達成が懸かるなか、ブランソンが実戦している独特な“ジンクス”が注目を集めている。 ESPNの番組『NBA Today』で行われたインタビューの中で、ブランソンがラリー・オブライエン・トロフィーのある部屋への立ち入りを避けていることが明かされた