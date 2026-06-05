JO1、INI、ME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（Lemino／以下、『日プ新世界』）が、今年3月26日に開幕。5月28日、ファイナルへと進む練習生が22人選出され、6月6日配信のファイナルに向けて、いよいよ佳境を迎えている。 （関連：INI、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』で見せる“先輩”としての姿勢様々な葛藤を乗り越えたからこその言葉） これま