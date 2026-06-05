『女ひとり 日本をゆっくり飲んでみたよ』より▶▶この作品を最初から読むおいしいもの好き、お酒好きにとって、旅先で出会うその土地ならではのグルメやお酒は何よりの旅の思い出。そこに地元の人との出会いやおしゃべりが加わると、旅の楽しさがぐっと濃いものになります。女性のひとり飲みを描いた人気漫画『ワカコ酒』でおなじみの漫画家・新久千映さんが新作『女ひとり 日本をゆっくり飲んでみたよ』で描くのは、日