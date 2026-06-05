AIの活用は、もはや一部のハイテク分野だけの話ではない。投資信託の世界でも、AIが膨大な銘柄データを分析し、その結果を運用に役立てる商品が登場している。ダイヤモンドZAi「NISA投信グランプリ2026」世界株部門で、最優秀賞を受賞した「AI（人工知能）活用型世界株ファンド［愛称：ディープAI］」（アセットマネジメントOne）も、そのひとつだ。先進国・新興国を含む約4000銘柄を、AIが点数化しながら運用している。投資信託の