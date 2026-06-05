https://www.thefirsttimes.jp/news/0000822522/attachment-sns/ Snow Manの知性派メンバーとして知られる阿部亮平。知的で爽やかなイメージを持ついっぽう、スーツをまとった姿では抜群のスタイルと大人の魅力を発揮し、たびたびファンを魅了している。 本稿では、思わず見惚れてしまうスーツショットを厳選。ソロカットはもちろん、目黒蓮や渡辺翔太との美しすぎる2ショットもあわせて紹介する。