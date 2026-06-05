北海道・千歳市の住宅街で2026年6月4日、男女計3人が刃物で刺されるなどし、女性1人が死亡した事件で、死亡した女性の死因が出血性ショックだったことがわかりました。2026年6月4日、午後9時すぎ、千歳市信濃1丁目の住宅街でインドネシア国籍のスリ・ラハユさん21歳が腹部を刺され、心肺停止の状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。警察によりますと、ラハユさんには複数回刺された傷があり、解剖の結果、ラハユさん