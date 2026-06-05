6月5日（金）放送の『沸騰ワード10』は、学生時代から激安で海外をまわり続ける“コスパ旅の達人”井桁弘恵に密着。今回の目的地は、ペルーの世界遺産・マチュピチュ。5泊7日・10万円台（片道）でマチュピチュまで辿り着けるか？という過去最大級のコスパ旅に挑戦！日本から約15,000km離れたペルー。通常なら8泊10日で100万円前後かかることもある人気観光地だが、井桁は今までのコスパ旅で培った技術と知識をたっぷり詰め込んで、