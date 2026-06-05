“北欧の至宝”ことマッツ・ミケルセンが5日、東京・新宿ピカデリーで行われた主演映画『さよなら、僕の英雄』（19日公開）の舞台あいさつ付き特別先行上映会に登壇した。【写真】スマートなスーツ姿でハートポーズをするマッツ・ミケルセンマッツが日本で主演映画の舞台あいさつを行うのは、2019年公開の『残された者−北の極地−』以来、約6年ぶり。会場には多くのファンが駆けつけ、マッツの登場とともに大きな拍手が沸き起